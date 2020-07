LAUGHING STOCK AZEEZ – ‘HIS OWN BUTT DARK AS THE WOK USED TO FRY MEE GORENG MAMAK’ – INDEED WHO IS BALING MP TO TELL KASTHURI TO PUT ON ‘POWDER’

Haiwan sarkis lebih berakhlak dan lebih mulia daripada perangai depa semalam. Mereka memekik-mekik, menjerit-jerit, melompat-lompat macam beruk atas pokok.

Mereka tunjuk perangai lebih teruk daripada haiwan yang tersebut dalam al Quran.

Surah 7:179

SAHIH INTERNATIONAL

Surah 7:179 And We have certainly created for Jahanam many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand, they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. Those are like animals / livestock; rather, they are more astray. It is they who are the heedless.

Walaqad thara’na li-jahannama katheeran minal jinni wal-insi lahum quloobun laa yafqahoona bihaa walahum a’yunun laa yubsiroona bihaa walaahum aathaanun la yasma-oona bihaa olaa-ika kal an’aami bal hum adall olaaika humul ghafiloona

an’aami maksudnya haiwan seperti lembu dan kerbau

“kal an’aami bal hum adall” maksudnya “mereka seperti haiwan atau lebih sesat daripada itu”.

Apakah ibu-ibu mereka tidak terpakai kasut?

Lalu terpijak tahi ayam?

Lalu malas membasuh kaki?

Lalu tidak terjumpa apa pun yang baik di bawah tapak kaki ibu?

Maka anak dididik membesar menjadi seperti beruk dan haiwan?

Ataupun apakah perangai beruk ini sudah menjadi “new normal” dalam masyarakat mereka.

Maksudnya masyarakat mereka pun diam saja, senyum dalam gembira, ataupun senyum dalam senyap melihat hero-hero mereka berkelakuan seperti an’aami.

Tuan – tuan, apakah perjuangan mereka yang sebenarnya?

Agama? Bangsa? Bahasa? Negara?

Apakah Tuan-tuan begitu dunggu tidak boleh pateri balik?

Are you too stupid that you are beyond redemption?

Apakah perjuangan mereka sebenarnya ?

Tuan-tuan, dengar baik-baik ya.

Ini ada sedikit berita – daripada Auditor General Malaysia.

Bukan saya cakap tau. Jangan marah saya tau.

Ini Auditor General Malaysia yang cakap.

Dilaporkan oleh Bernama. Bukan saya cakap tau.

(Auditor maksudnya Akauntan Negara lah).

According to the Auditor-General’s Report 2018 Series 3

audits conducted from Feb 21 to March 20, 2019

food items in 30 boarding schools without halal logo

Malay Mail.

KL July 14

28 items of cooked food at 13 boarding schools no expiry date

passed “best before” date of up to 427 days

audits at 42 boarding schools involving 71 contracts

govt religious schools, technical, vocational, residential schools

23 schools supplied with 59 food items other than prescribed

without approval from school administration

quality of food supplied to 19 schools failed specifications set

less than satisfactory quality of fresh produce

some schools stored frozen fish incorrectly

cleanliness of kitchen in 12 schools unsatisfactory

weights below contract specifications

non-compliance with contracts

less than satisfactory monitoring by MOE, JPN, supervisors

affects quality and nutrition of food in hostel

MOE, JPN, schools need to increase supervision, enforcement

— Bernama

My comments :

weights below contract specifications

Nauzubillah. Timbang barang pun mereka menipu kita semua.

Surah 83:1-3 which mean the following :

83:1 Woe to those who give less [than due],

83:2 Who, when they take a measure from people, take in full

83:3 But if they give by measure or by weight to them, they cause loss

83:1 Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan)

83:2 Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup

83:3 Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Maksudnya mereka menipu manusia.

Mereka ambil duit kita dengan penuh.

Tapi mereka bekal barang makanan kurang daripada mereka janji.

Ini al-kisah penipuan makanan untuk anak-anak Tuan-Tuan who are “lucky enough” masuki sekolah asrama penuh.

Apa maksudnya semua ini Tuan-Tuan?

Maksudnya Tuan-Tuan sudah pun bayar duit cukai yang begitu banyak.

Tuan-Tuan sudah bayar cukai income tax, sales tax, cukai pintu, cukai tanah, cukai import duty bagi kereta, cukai eksais bagi kereta, cukai import duty barangan import dan banyak jenis cukai lagi lah.

Depa ambil juga cukai yang Tuan-Tuan bayar itu untuk bayar pembekal makanan kepada anak-anak Tuan-Tuan yang berjaya masuk sekolah asrama.

Tapi mengikut Auditor General, apa yang berlaku ialah anak-anak Tuan-Tuan di beri makanan yang sudah expiry date, yang tidak ada Sijil Halal, yang tidak ikut perjanjian kontrak, makanan yang tak cukup timbang, makanan yang berkuman dsbnya.

Depa ambil duit cukai Tuan-Tuan seRinggit dan dibayar seRnggit itu kepada kontraktor pembekal makanan untuk bekalkan makanan kepada sekolah asrama. Harapan kita adalah duit seRinggit itu akan dibelanja secara betul dan halal untuk bekalkan makanan yang nilainya memang pun seRinggit.

Tetapi apa yang berlaku ialah kontraktor hanya belanja sen-sen sahaja daripada duit seRInggit tadi untuk beli makanan expiry date, makanan tanpa Sijil Halal, makanan berkuman (kualiti rendah), makanan yang tak cukup timbang dsbnya. Baki besar daripada duit seRInggit tadi masuk dalam kocek kontraktor.

Kaya lah dia.

Kalau ikut business model macam itu, semua beruk yang melompat-lompat kelmarin boleh lah kaya. All of them. Memang pun depa kaya belaka.

Kalaulah anak-anak Tuan-Tuan kena food poisoning, cirit birit terpaksa dikejarkan ke hospital pada tengah malam – itu nasib merek lah.

Takdir? Cobaan? Dugaan?

Tuan-Tuan sekarang ada sedikit soalan cepu emas.

Berapa ramaikah Tuan-Tuan yang mendapat kontrak membekal makanan kepada sekolah asrama?

Do you seriously think you can get these sekolah asrama supply contracts? Jangan mimpi lah.

Tuan-tuan perlukan 3C – connection, cable and clout.

Clout maksudnya “influence or power, especially in politics or business“.

Tanpa 3C ini Tuan-Tuan jangan mimpilah nak dapat kontrak besar-besar.

Tapi anak-anak Tuan-Tuan kena juga makan makanan berkuman dan expiry date.

Your role is simply to say, ‘Walau apa pun, saya tetap akan sokong dan setuju‘.

Inilah hero-hero Tuan-Tuan yang telah menjerit-jerit, memekik-mekik, melompat-lompat macam beruk kelmarin.

Berapa lama lagi Tuan-Tuan akan dikaldaikan?

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

.