MAHATHIR OR ANWAR OR ZAFRUL – MALAYSIA IS DOOMED UNLESS IT CHANGES ITS ‘STUPIDITY-BASED’ MINDSET – THE MOST HURT WILL BE MALAYS, THEY MAY END UP SETTLING PETAI & OR DELIVER GRAB FOOD

Gambar bodoh – duduk mesyuarat pun tak tahu cara. Bila meeting orang duduk sekeliling, facing each other, bukan duduk depan, duduk di tengah, duduk di tepi. Brader Anwar saja nak rasa seronok jadi chairman mesyuarat – Dr M duduk di tepi. Brader Anwar nak rasa dia boss. Yang seekor itu pula dok main Whatsapp.

Anwar needs to get out of Mahathir’s shadow, say two academics.

Mahathir should remain in the background, the analysts said.

Azmi of UTM and Awang of UM agree that Mahathir made several mistakes

led to downfall of PH govt, which collapsed when he resigned in Feb

Mahathir’s relationship with PH needs to be minimised

I don’t think it’s good idea to give Tun prominent role in PH

Maszlee said PH will remain opposition indefinitely if it sidelines Mahathir

My comments :

Pi dah mabuk.

Azmi dan Awang makan kangkung ke?

Tengoklah tajuk-tajuk berita pasal PKR ini :

Semua cerita quit saja.

PKR Sabah quit, PKR Sarawak quit, PKR Perlis quit.

Ramai sangat PKR quit lah.

PKR tengah ‘implosion’.

Implosion maksudnya sedang hancur.

Inilah pimpinan Brader Anwar.

Parti dia sendiri sedang hancur.

So just forget about Brader Anwar ok.



And then – tak ada beza siapa jadi PM.

Tengok lah gambar itu.

Depa semua bodoh dunggu macam nak mampus.



Ekonomi kita sekarang sudah hancur.



Ikut sdra Mohamed Ali seorang engineer dan usahawan dari Bangi (dan penulis enam Surat Pembaca yang tersiar sebelum ini) makin ramai orang Melayu jual petai dari belakang kereta.



Yang lain pula kerja hantar Food Delivery dsbnya.

Menteri pula dapat gaji dan elaun RM50 ribu sebulan – duit rakyat.

Ahli Parlimen dapat gaji dan elaun berpuluh ribu juga – duit rakyat.

Kalau jadi Pengerusi GLC – tambah gaji dan elaun berpuluh ribu – duit rakyat.

Ahli politik dapat jawatan korporat dapat gaji dan elaun puluh ribu – duit rakyat.

Gaji CEO GLC beratus ribu sebulan – duit rakyat. Mak oi.

Depa tak tahu jaga ekonomi, tak tahu jaga GLC, tak tahu apa benda pun.

Tetapi Melayu marhaen makin ramai jual petai, makin ramai jadi food delivery.

Menteri, wakil rakyat, ahli politik buat kerja bodoh dapat gaji puluh ribu duit rakyat.

Atau duduk berterabur kelam-kabut bermesyuarat konon.

What did you solve at that meeting?

Do you have any real solutions for the people?

Apa cadangan Dr Mahathir hendak pulihkan ekonomi negara?

Buat sebiji lagi kereta nasional? Punyalah bodoh.

Apa cadangan Brader Anwar hendak pulihkan ekonomi negara?

Masygul dan syahdan, wa-ima dan wal-laahi, al-falafel wal-humuus.

Pas-pis-pus selesailah masalah kita semua.

Apa cadangan wak jambang yang main whatsapp tu?

Haramkan lesen arak? Selesailah segala masalah kita.



Saya terima gambar ini dalam Whatsapp:





Betulke Zafrul ?

Kau kata ‘dont worry be happy’ ke?

Dana EPF ada lebih RM 1 TRILLION !!

I say kawan itu duit saya lah.

Duit sumbangan saya lah.

Simpanan Hari Tua saya.

Itu bukan duit awak.

Bukan pun duit kerajaan.

Zafrul feels that if the government has no money then the government can borrow from EPF’s RM1 Trillion !!

To borrow our money the government will provide EPF a government guarantee.

(Sebab EPF can only lend to government based on guarantee).

The government will guarantee itself. Banyak cantik.

So that it becomes a sovereign debt for the EPF.

High quality borrower – government of Malaysia.

But what if the government tak cukup revenue to pay back its borrowings on schedule?

You think this cannot happen?

Think again.

Itu KWAP kasi pinjam RM4 billion kepada SRC, dimakan habis sudah lupa kah?

What happened to that RM4 billion “loan” the KWAP gave to SRC?

Sudah bayar balik ke belum?

Bayar ikut original schedule atau kena ‘tunda’ reschedule dsbnya?

Bayar guna duit SRC sendiri atau guna duit rakyat lagi?

What I mean is, it makes no difference whether the the borrower is the government or not. Kalau government tak cukup duit, tak cukup hasil cukai, kalau harga minyak sudah crash, the government will face difficulties making ends meet.

However the government has a big magic card up their sleeve – they can print money. Kerajaan boleh cap duit.



Tetapi kalau cap duit bila ekonomi kosong, maksudnya duit kertas itu akan jadi toilet paper. Macam duit Zimbabwe.

Amerika boleh cap duit – quantitative easing – tapi Amerika kaya raya.

Ekonomi dia ekonomi gergasi dunia.

Tetapi kalau Zimbabwe cap duit – jadi toilet paper.

Ekonomi Zimbabwe kosong.

So kalau Zafrul nak cap duit – quantitative easing – elok bubuh muka dia saja lah atas wang kertas itu.

Boleh laku di warong belakang rumah dia saja lah.

Tuan-tuan dengar baik-baik.



Pemimpin yang ada sekarang ini semua dunggu taraf antarabangsa.

Tak kisah lah Dr Mahathir ke, Brader Anwar ke, sesiapa ke.



Its too late.

Tuan-tuan sudah pun kena suck into the club of doom.

Kelab Orang Bodoh.

Exclusive Membership.

By Invitation Only.

Dr Mahathir boleh jadi Pengerusi Se Umur Hidup.

Brader Anwar boleh jadi Presiden Se Umur Hidup.



Akhir kalam – kita tidak perlukan pemimpin bodoh ini semua.



Apa yang kita sangat perlu ialah perubahan dasar (change in policy).



Ekonomi dan negara kita semakin hancur di sebabkan dasar yang tak masuk akal sejak 50 tahun yang sudah (sejak 1970).



Dasar lama itu perlu ditongsampahkan semalam.

Selagi dasar dangkal itu semua tidak ditukar maka negara kita akan hancur.

Percayalah ok.

Jika kita tidak menukar dasar-dasar lama ini anak-anak tuan-tuan akan terpaksa tidur di tepi jalan.

Believe me – this will happen.

