MAHATHIR HAS TORPEDOED HIS OWN SHIP – ALL HANDS LOST! IF HE LOSES NO-CONFIDENCE VOTE AGAINST MUHYIDDIN, HE WILL HAVE TO FORM NEW PARTY FOR HIS SON

Soalan : Apa maksud TM?

a. TM = Tun Mahathir

b. TM = Tikam Menikam

c. TM = Telekom Malaysia

d. TM = Tak Mahu

Jawapan betul : a dan b.



Kalau tak boleh menang undi tak percaya, habis pasai apa pi hantar surat kepada Speaker Parlimen bagi notis nak buat undi tak percaya?



Bebudak Anwar semua berahi sudah naik, tunggu Brader Anwar jadi PM.

La ni pula Tun mai habaq Anwar tak layak lah, tak boleh lah, tak cukup support jadi PM lah.



Sebelum boleh kira undi tak percaya – Tun sudah torpedo sendiri kapal induk aircraft carrier, kapal tenggelam dengan captain, anak kapal dan rear admiral sekali. All hands lost at sea.



Lepas kenyataan Dr Mahathir secara open macam ini siapa pula Member of Parliament PH yang bodoh bangang nak undi tak percaya lawan Muhyiddin lagi? Of course lah Team Muhyiddin akan menang. Akan menang hands down.



Saya nasihat macam ini sajalah – kalau Dr Mahathir boleh mengaku kalah macam ini, all those MP yang still nak lawan Muhyiddin will just look stupid. Lebih baik mengaku kalah saja. Go and see Muhyiddin and make your deal. Do it now.



Tolong “jimat” suspense lah brader.

Kasi habiskan cerita cepat sikit.

-http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/

.