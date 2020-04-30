EVIL BEGETS EVIL: WHEN YOU SELL THE COUNTRY, RACE & RELIGION – MALAYS WILL SURELY ‘VANISH’ FROM THEIR OWN COUNTRY

PUTRAJAYA, 11 Mac -- Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bergambar bersama jemaah menteri sebelum mesyuarat kabinet pertama kerajaan baharu di Bangunan Perdana Putra hari ini.
--fotoBERNAMA (2020) HAK CIPTA TERPELIHARA PUTRAJAYA, March 11 -- Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin poses with a cabinet ministers before the first new cabinet meeting at the Perdana Putra today.
--fotoBERNAMA (2020) COPYRIGHTS RESERVED
Apabila Menjual Negara, Menjual Bangsa Dan Menjual Agama – Melayu Bakal Hilang Di Negeri Sendiri