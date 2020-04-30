EVIL BEGETS EVIL: WHEN YOU SELL THE COUNTRY, RACE & RELIGION – MALAYS WILL SURELY ‘VANISH’ FROM THEIR OWN COUNTRY

Politics | April 30, 2020 by | 0 Comments

PUTRAJAYA, 11 Mac -- Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bergambar bersama jemaah menteri sebelum mesyuarat kabinet pertama kerajaan baharu di Bangunan Perdana Putra hari ini. --fotoBERNAMA (2020) HAK CIPTA TERPELIHARA PUTRAJAYA, March 11 -- Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin poses with a cabinet ministers before the first new cabinet meeting at the Perdana Putra today. --fotoBERNAMA (2020) COPYRIGHTS RESERVED

Apabila Menjual Negara, Menjual Bangsa Dan Menjual Agama – Melayu Bakal Hilang Di Negeri Sendiri

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