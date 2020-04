RACISM EVEN IN SOCIAL DISTANCING? ONE RULE FOR MINISTERS & THEIR FOLLOWERS – ANOTHER FOR NON-MALAYS? INDIANS AT FUNERAL GET ARRESTED – WHILE MUHYIDDIN & GANG EAT ‘CHICKEN & LAMB’ WITH THEIR SUPPORTERS

26 “Indians” arrested when they attended funeral at Taman Intan, Kapar

funeral attended by 50 people

police repeatedly issued warnings to disperse

police then arrested 26 men for violating MCO

funeral was for teenager who died from road accident

My comments : Kalau nak tangkap India yang hadhir upacara pengkebumian bagi sahabat yang mati dalam kemalangan itu kena ikut MCO dan SOP lah.

Mungkin Polis / MKN perlu sediakan guidelines atau SOP bagaimana manusia boleh kebumikan mayat ahli keluarga dsbnya yang sudah meninggal dunia. Ikut keperluan orang Islam, Kristian, Hindu, Buddha dsbnya.

Sebab sudah tentu hari-hari mesti ada orang yang meninggal dunia.

Tapi Timbalan Menteri itu yang tengah jolok ayam mati ke dalam mulut dia bersama orang ramai itu macam mana pula?

Ikut social distancing ke?

Hok kito ke?