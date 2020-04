‘GET THE PEOPLE MONEY OR THEY WILL DIE’ – KIT SIANG TELLS FUDDY-DUDDY MUHYIDDIN TO GO ONLINE, CREATE A ‘VIRTUAL PARLIAMENT’ TO APPROVE STIMULUS PLAN ASAP

The Malaysian Parliament should explore the possibility of holding an emergency “virtual” Parliament as it is imperative that Malaysia adopts a “whatever it takes” strategy not only to win the Covid-19 war but to survive the post-coronavirus pandemic economics.

In the past 24 hours, at least nine new grim milestones in the invisible global war against the Covid-19 pandemic had been reached which highlight that the world has still a long way to go if we are to survive the pandemic. These nine grim milestones are;

1. The world has surpassed the million mark in the global total of confirmed cases of Covid-19. It took 67 days from the first reported case to reach 100,000 cases, 11 days for second 100,000 cases, four days for the third 100,000 cases, three days for the fourth 100,000 cases, two days for the fifth 100,000 cases, one day for the sixth 100,000, two days for the seventh 100,000, a day each for the eighth and ninth 100,000 cases. Now the global total of confirmed cases stand at 1,007,625.

2. The global death toll has raced past the 50,000-mark to reach 52,607.

3. In ten days of double-digit exponential increase of Covid-19 cases, from a daily increase of 10,831 on March 25 to 26,582 cases to total 175,434 cases, the United States has reached a total of 240,344 cases, more than three times China’s total Covid-19 cases which now stand at 81,589 cases.

4. The grand total of Covid-19 deaths in the three top countries of Italy, Spain and United States is close to 30,000 or nine times the total death toll in China of 3,318.

5. New York in United States alone has more Covid-19 cases than China’s total of 81,589 cases – with 92,381 confirmed cases in New York state.

6. France registered the highest daily death increase of 1,355 deaths yesterday.

7. Italy recorded the highest percentage of death toll of confirmed Covid-19 cases – 12% as a result of 13,915 deaths out of a total of 115,242 confirmed cases. For the last one week, one Italian died of Covid-19 every two-and-half minutes. Italy is followed by Spain, which has a death toll of 9.15% and France with 9.11%. In Spain, an ice rink in a Madrid shopping mall, the Ice Palace which has a capacity for 1,800 skaters, has been turned into a temporary morgue, while in France, a hall at the world’s largest wholesale food market near Paris has being converted into a temporary mortuary.

8. Death rate of 9.49% in Indonesia with 170 deaths and 4.1% in the Philippines with 107 deaths.

9. Germany joining United States, Italy and Spain to surpass China with 84,688 cases as the world’s top four countries with the most Covid-19 cases as compared to China’s total of 81,589 cases.

These grim milestones are also grim reminders of the urgent need for the Malaysian government to adopt a “whatever it takes” strategy not only to win the Covid-19 war but to survive the post-coronavirus pandemic economics.

The delay in announcing an economic rescue package for small and medium enterprises (SMEs) is an example that the Malaysian government has still to adopt a “whatever it takes” strategy to face the unprecedented crisis confronting the country to both save lives and livelihoods.

An American economics writer, Derek Thompson has written about the “four rules of pandemic economics”, namely: –

1. “Save the economy or save lives” is a false choice.

2. Pay people a living wage to stop working.

3. Build companies a time machine.

4. The business of America is now science.

The United Nations secretary-general Antonio Guterres has called on the world “to prepare for the worst and do everything to avoid it”.

He issued a three-point call to action, based on science, solidarity and smart policies:

First, suppress transmission of Covid-19.

Second, tackle the devastating social and economic dimensions of the crisis; and

Third, recover better.

We are in an extraordinarily crisis which calls for extraordinary solutions. In the war against Covid 19, governments have to put the economy into an artificial coma but must keep the patient alive.

In a normal recession, the answer is to boost demand. But in pandemic economics, at least in the short-run, the objective is not to boost demand but to freeze the economy and for the people “stay in and hold on”.

The challenge is how nations can survive the pandemic economics with the possibility of a resurgence of Covid-19, until a vaccine is invented in 12 – 18 months’ time.

As Derek Thompson concluded his article:

“We need to get people money, or they will die. We need to get companies cash, or they will die. But if we don’t clear the way for health-care workers to treat the sick, or for scientists to treat the disease, people and companies are going to die, anyway. There is no such thing as a normal economy until we contain the virus. But if we can’t contain the virus quickly, we might not have anything normal to return to.”

Kerajaan patut mempertimbangkan untuk mengadakan persidangan khas Parlimen “secara maya” kerana Malaysia perlu menggunakan strategi “melakukan apa sahaja” untuk memenangi peperangan Covid-19 dan mengharungi era ekonomi pasca-Covid-19

Parlimen Malaysia harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan persidangan khas Parlimen “secara maya kerana Malaysia perlu menggunakan strategi “melakukan apa sahaja” untuk memenangi peperangan melawan Covid-19 dan mengharungi era ekonomi pasca-Covid-19.

Dalam tempoh 24 jam yang lepas, sekurang-kurangnya sembilan peristiwa baharu telah direkodkan dalam peperangan global melawan wabak Covid-19, menunjukkan yang perjalanan ini masih lagi panjang. Sembilan peristiwa ini adalah:

1. 2. Di peringkat dunia kita telah melepasi paras sejuta kes Covid-19 yang disahkan. Penularan virus ini mengambil 67 hari daripada kes pertama ke 100,000 kes yang pertama, 11 ke 100,000 kes kedua, empat hari ke 100,000 kes ketiga, tiga hari ke 100,000 kes ke empat dua hari ke 100,000 kes kelima, sehari untuk 100,000 kes keenam, dua hari untuk 100,000 kes ketujuh, dan satu hari untuk kes 100,000 kes kelapan dan satu hari juga untuk 100,000 kes kesembilan. Jumlah keseluruhan kes global kini berada di paras 1,007,625 kes.

Jumlah korban nyawa global telah melepasi paras 50,000 kematian, kini mengorbankan 52,607 nyawa.

3. Dengan peningkatan mendadak sepanjang 10 hari yang lepas di Amerika Syarikat, yang bermula pada peningkatan harian sebanyak 10,831 kes sehari, kepada 26,582 kes sehari ke sejumlah keseleluruhan 175,434 kes, Amerika kini mempunyai 240,344 kes disahkan, lebih tiga kali ganda kes yang disahkan di China yang kini mempunyai 81,589 kes.

4. Jumlah kematian di tiga negara teratas akibat Covid-19 kini menghampiri 30,000 kematian, hampir sembilan kali lebih banyak daripada 3,318 kematian di China.

5. Negeri New York di AS mempunyai lebih banyak kes positif berbanding dengan China, New York kini mempunyai 92,381 kes.

6. Perancis merekodkan kematian harian tertinggi dengan 1,355 kematian semalam.

7. Itali merekodkan peratusan kematian tertinggi, 12% dengan 13,915 kematian daripada sejumlah 115,242 kes positif. Dalam seminggu yang lepas sahaja, hampir seorang rakyat Itali mati setiap dua minit setengah. Itali diikuti oleh Sepanyol di tempat kedua dengan peratusan kematian 9.15% dan Perancis dengan kadar kematian 9.11%. Di Sepanyol, sebuah gelanggang ais di dalam pusat membeli belah di Madrid telah dijadikan rumah mayat sementara.

8. Kadar kematian di Indonesia adalah 9.49% dengar 170 kematian manakala kadar kematian di Filipina kadar kematian mereka adalah 4.1% dengan 107 kematian.

9. Jerman telah menyertai Amerika Syarikat, Itali dan Sepanyol dengan mempunyai lebih banyak kes daripada China. Kini terdapat 84,688 kes di Jerman.

Peristiwa-peristiwa suram ini juga merupakan satu peringatan kepada kerajaan Malaysia untuk mengguna pakai satu strategi “melakukan apa sahaja” bukan sahaja untuk memenangi peperangan melawan wabak Covid-19 tetapi juga untuk mengharungi era ekonomi pasca-Covid-19.

Penangguhan dalam pengumuman pakej penyelamatan ekonomi untuk perusahaan kecil dan sederhana adalah satu contoh di mana Kerajaan masih belum mengguna pakai strategi ini bagi menghadapi krisis yang berlaku pada skala yang belum pernah kita lalui sebelum ini.

Seperti yang dituliskan oleh penulis ekonomi daripada Amerika, Derek Thompson mengenai ‘empat peraturan ekonomi bencana wabak’:

Tidak perlu ada pilihan di antara “penyelamatan ekonomi ataupun penyelamatan nyawa orang ramai”.

Berikan rakyat gaji sara hidup untuk membolehkan mereka berhenti bekerja.

Bina mesin masa untuk syarikat.

Perniagaan Amerika masa kini adalah sains.

Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Antonio Guterres telah menyeru untuk seluruh dunia “bersedia untuk menghadapi situasi terburuk dan dalam pada masa yang sama lakukan yang terbaik untuk mengelakkannya”.

Beliau memberikan tiga perkara tindakan, berdasarkan sains, solidariti, dan polisi pintar:

Pertama, sekat penularan Covid-19.

Kedua, tangani bencana ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh wabak ini; dan

Ketiga, pulih dengan lebih baik.

Kita kini berada dalam situasi luar biasa yang memerlukan penyelesaian yang luar biasa. Dalam peperangan menentang Covid-19 ini, kerajaan harus meletakkan ekonomi negara ke dalam keadaan koma, tetapi pada masa yang sama memastikan “pesakitnya” kekal hidup.

Dalam kegawatan ekonomi yang biasa, strategi biasa adalah untuk meningkatkan permintaan agregat. Tetapi di dalam ekonomi wabak, sekurang-kurangnya dalam tempoh jangka masa terdekat, objektif kerajaan seharusnya bukanlah untuk meningkatkan permintaan agregat tetapi untuk membekukan ekonomi negara bagi membolehkan rakyat kekal berada di rumah.

Cabarannya ialah bagaimanakah negara boleh menghadapi ekonomi wabak ini, yang berkemungkinan untuk muncul kembali pada bila-bila masa, sehinggalah vaksin dicipta yang mungkin akan memakan tempoh 12 hingga 18 bulan.

Derek Thompson merumuskan tulisan beliau:

“Kita perlu memastikan rakyat mendapat wang, jika tidak mereka akan mati. Kita perlu berikan syarikat dan perniagaan wang, jika tidak mereka juga akan mati. Tetapi jika kita tidak buka laluan kepada petugas kesihatan untuk merawat pesakit, ataupun untuk saintis bertungkus lumus mencari penawar, rakyat dan syarikat juga akan mati akhirnya. Tidak ada lagi ‘ekonomi normal’ sehinggalah kita dapat, dengan pasti, membendung virus ini. Tetapi jika kita tidak dapat menbendung virus ini dengan cepat, kita mungkin tidak akan ada apa-apa yang normal untuk kita kembali kepadanya”

(Kenyataan media Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang pada hari Jumaat 3 April 2020)

(Media Statement by DAP MP for Iskandar Puteri Lim Kit Siang on Friday, 3rd April 2020)

-https://blog.limkitsiang.com/

