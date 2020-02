SELEPAS KOMITED SERAH KUASA KEPADA ANWAR, MAHATHIR SEPATUTNYA LARANG USAHA KUMPUL SD DAN TOLAK USUL PERCAYA PAS

KUALA LUMPUR — The formation of a “backdoor government” does not betray the mandate given by the people to Pakatan Harapan (PH), International Islamic University Malaysia (IIUM) law lecturer Assoc Prof Shamrahayu Ab Aziz has said.

As reported by Sinar Harian, she also said that tabling a vote of confidence for the prime minister’s leadership in Parliament is allowed under the provisions of the Constitution.

It is also found in the practice guidelines of Commonwealth countries and has been practised by the United Kingdom government before, she added.

“The move to get a vote of confidence among MPs (in the UK) was made following a Bill that the government wanted to introduce in 1993 but was not passed in Parliament.

“As for the establishment of a new coalition government, it is not in violation of the Federal Constitution and certainly does not violate the mandate and trust of the people if it is implemented,” she said during Sinar Harian’s forum titled “Future Steps Through the National Unity Government” in Shah Alam yesterday.

Other panellists included Universiti Putra Malaysia (UPM) academic, Syed Agil Al Sagoff; former Election Commission deputy chairman, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar; and former inspector-general of police (IGP), Tan Sri Musa Hassan.

After their central leadership meeting last week, PAS announced its intention to table the motion on the grounds that it would clear any doubt over the transition of power between Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad and PKR President Datuk Seri Anwar Ibrahim.

The Islamist party had claimed the purported uncertainty was adversely affecting the national economy and hindering the prime minister from carrying out his duties.

Earlier this month, a Singapore daily reported that Umno may throw its backing behind Dr Mahathir to serve out a full-term in an attempt to prevent Anwar’s succession to the seat of power.

However, Dr Mahathir denied the rumours, saying his party, Bersatu, is working with both Umno and PAS to form a new government that will replace PH.

On Thursday, after a meeting with Dr Mahathir, Anwar said that the prime minister had no part in a purported conspiracy to prevent him from taking the top job.

Anwar said he acknowledged Dr Mahathir’s desire to continue leading the country until the conclusion of the 2020 Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) Summit, which Malaysia is hosting in November.

The PKR president said he also informed Dr Mahathir that PH leaders and some allies still held firm to the agreement from January 2018 to support the latter as the prime minister and for Anwar to succeed him.

The succession plan was initially presented as happening within two years of the 2018 general election, but it was later revealed that there is no formal agreement on when it must happen.

The lack of any formal timeline has led to incessant speculation, rumours and intrigue about the transition, forcing both Dr Mahathir and Anwar to repeatedly insist that the promised transition will take place. MALAY MAIL

Seiring dengan pengakuan Tun Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim dalam pertemuan mereka Khamis lalu bahawa beliau komited berpegang kepada janji peralihan kuasa dan tidak terlibat dengan sebarang komplot mengumpul Akuan Bersumpah atau SD untuk mengekalkannya sehingga habis penggal, sekiranya benar masih sayangkan PH, sekurang-kurangnya dua tindakan di bawah ini harus dilakukannya tanpa bertangguh lagi.

Pertama, mengeluarkan kenyataan keras meminta diberhentikan serta-merta sebarang usaha mengumpul SD itu, tidak kira sama ada ia dilakukan oleh kelompok dalam Bersatu, UMNO atau sebagainya.

Kedua, juga mengeluarkan kenyataan tegas menolak campurtangan Pas mahu menyokongnya sehingga habis penggal melalui usul undi percaya di Parlimen.

Tetapi, adalah Tun Mahathir melakukannya?

Ikut logiknya, setelah membuat pengakuan sekali lagi untuk komited menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, cuma meminta dianjakkan peralihan kuasa sehingga selesai Sidang Apec pada November, itulah yang seharusnya dilakukan oleh Tun Mahathir.

Ia sekurang-kurangnya dapat menjadikan keadaan menjadi tenang sementara menunggu peralihan kuasa dilaksanakan, seterusnya memastikan PH tidak lagi terancam perpaduannya.

Namun, tidak melakukan kedua-dua perkara tersebut memungkinkan boleh berlakunya banyak kejadian lain yang tidak dijangka.

Apa terjadi, meskipun sekiranya peralihan kuasa telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Presiden 21hb Februari nanti adalah selepas Sidang Apec iaitu November, tetapi usaha golongan keparat mengumpulkan SD untuk tujuan mengekalkan khidmatnya sehingga habis penggal masih lagi berterusan dan tidak pernah dilarang oleh Tun Mahathir?

Cukupkah sekadar menyatakan beliau tidak terlibat dengan komplot tersebut?

Juga, apa akan terjadi jika tarikh peralihan kuasa telah dipersetujui, namun Tun Mahathir masih enggan mengeluarkan kenyataan tegas menyatakan tidak memerlukan sokongan daripada Pas melalui usul undi percaya terhadapnya?

Apakah susah benar bagi Tun Mahathir menolak usul percaya Pas itu sebagaimana beliau kerap membelasah parti Islam itu sebelum ini?

Dalam tempoh 9 bulan daripada sekarang sehingga selesai Sidang Apec pada November depan untuk menanti berlakunya peralihan kuasa, hakikatnya macam-macam perkara boleh berlaku.

Selagi Tun Mahathir tidak mengeluarkan kenyataan tegas dan keras melarang pengumpulan SD dan menolak Pas membawa usul undi percaya terhadapnya, bolehkah dalam tempoh 9 bulan itu beliau benar-benar dipercayai dan diyakini tidak melakukan satu lagi U-Turn seperti yang banyak kali dilakukannya sebelum ini?

Tidakkah mungkin nanti, dengan muka selamba dan kerut-kerut di wajah yang semakin nyata, Tun Mahathir akan berkata, “Memang saya nak serahkan jawatan kepada Anwar dan janji pun sudah dipersetujui, tetapi oleh kerana sokongan untuk saya masih ada, apa saya boleh buat?”

Dalam ertikata lain, bukankah dalam hal ini janji peralihan kuasa sebenarnya lebih baik kekal dilakukan pada Mei dan bukan November?

Menjelang November atau ada masa 9 bulan, selain wanita mengandung sudah boleh melahirkan anak, ular lidi pun sudah bertukar menjadi ular sawa yang cekap membelit di sana sini, kecuali jika Tun Mahathir dengan ikhlas dapat melakukan dua perkara yang disebut di atas tadi.

Maka, apakah tidak mustahil Tun Mahathir juga akan membelit lagi sebuah janj dalam tempoh 9 bulan akan datang? – https://shahbudindotcom.net/

