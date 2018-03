TIME’S UP – IN THE LAST LAP, NAJIB ‘BUNGLES’ AGAIN: BEWARE THE MASSIVE UNDERCURRENTS IN UMNO SUPPORTING RAIS, RAFIDAH & SYED HAMID – NO REDELINEATION OR FAKE NEWS LAW CAN SAVE NAJIB

This is from Free Malaysia Today:

GEORGE TOWN: The government’s adviser for social and cultural affairs, Rais Yatim, today launched a stinging attack on Umno, saying its leaders are arrogant.

In an an open letter to Umno information chief Annuar Musa, the veteran politician said party leaders were out of touch and unable to accept criticism.

“Yes, it is easy to accuse us of being out of touch with the grassroots,” he said in the letter, answering Annuar’s attack on him and former trade minister Rafidah Aziz.

“But in reality, our leaders are the ones who are out of touch, who do not have their feet on the ground. They are arrogant, aloof and do not like to be criticised.

“If they are criticised just a little bit, they get riled up so easily,” he said in the open letter posted on Facebook today.

Here is Rais Yatim’s statement:

*KENYATAAN TERBUKA BUAT KETUA PENERANGAN UMNO*

KETUA PENERANGAN UMNO _Tan Sri Annuar Musa_ boleh tahan menyebat saya dan Tan Sri Rafidah Aziz kelmarin. Beliau gambarkan seolah-olah kami sudah hilang kelayakan bersuara. Macamlah 2 orang yang berusia 74 dan 75 tahun ini tak layak lagi memberi pandangan atau bercanggah pendapat dengan arus utama UMNO dan Kerajaan.

Apakah hanya orang yang lebih muda saja yang dibenarkan menegur sistem politik dan pentadbiran NEGARA KITA? Cuba tengok, dengan pergolakan kini berapa orang warga UMNO yang tampil bersuara menegur? Jika boleh dikira jari sebelah tangan bermakna hak bersuara ahli sudah terbenam.

*Hak bersuara dan menegur* ada pada semua orang. *Per. 10 Perlembagaan Persekutuan* menjaminnya. Apa gunanya UMNO yang berslogan bersatu bersetia berkhidmat? Apa erti mendalam *Fasal 3 Perlembagaan UMNO* ? Jangan-jangan Tan Sri Annuar sudah lupa?

Memang senang tuduh kami sudah “lost touch” dengan keadaan akar umbi. Yang dimaksudkan dengan “lost touch” itu agaknya ialah “kaki dah tak cecah bumi”. Ku semangat ! Sebenarnya para pemimpin kita lah yang “kaki dah tak cecah bumi”. Sombong, gah tinggi dan tak suka ditegur; disanggah sikit melenting.

Agaknya Tan Sri Annuar lupa – saya memang terdaftar semenjak dulu-dulu lagi sebagai orang yang menegur dan tak kecil hati kalau saya ditegur atau dihempas-pulas. Sebenarnya semua hal yang di bangkitkan itu sudahpun saya sampaikan kepada PM dan TPM melalui saluran hormat, iaitu:

• Kenapa _Jho Low harus disiasat_ demi maruah Negara. Dia *tak boleh lebih tinggi* drp Malaysia dan UMNO . Perlakuan tutup buku sebelum disiasat tidak sejajar dengan Rukunegara dan semangat Perlembagaan.

• *Jawapan* kepada semua ungkitan antarabangsa dan domestik tentang 1MDB mesti dihurai dengan jelas.

• _Rang Undang-undang Anti Berita Tak Benar_ boleh jadi *senjata makan tuan* kemudian kerana dibuat secara tergesa-gesa tanpa penelitian mendalam darihal implikasi konflik hak dan perundangan. Bila sudah tak berkuasa nanti (barang dijauhi Allah), baru tahu langit dan bumi tinggi-rendah!

• Keutamaan Keutuhan Undang-undang wajib dipertahankan

• Budaya Tinggi dalam parti dan Kerajaan wajib di beri penegasan utama.

• *Perjuangan anti-rasuah* mesti atas asas *Per. 8 Perlembagaan Persekutuan* – patut dan adil kesaksamaannya.

Amalan dan budaya tegur-menegur dalam dan di luar parti wajib. Jika tidak *Fasal 3 Perlembagaan UMNO* akan jadi surat khbar lama yang mungkin hanya jadi kertas bungkus barangan di kedai runcit.

Sindiran si-anu si-anu dah tua tak payah diulang-ulang. Belum tahu siapa jatuh dulu – entah pucuk entah pelepah daun. Itu kerja Tuhan, bukan kerja Ketua Penerangan UMNO.

Ketua Penerangan UMNO – buatlah kerja penerangan elok-elok, Landaskan pandangan ke ufuk realiti.

Rakyat sedang resah.

Tan Sri Rafidah dan saya tidak bahaya.

Yang bahaya nun di sebelah sana.

Jangan jadikan hak bersuara dalam UMNO sebagai nota kaki sahaja.

Usah lupa kisah Hang Nadim dalam “Singapura Di Langgar Todak”.

Salam hormat

TAN SRI DATO’ SERI UTAMA DR. RAIS YATIM

Rakyat Malaysia dan masih ahli UMNO

My comments: Rais does not speak alone. There is a massive undercurrent in Umno which supports Rais, Rafidah and Syed Hamid Albar. But it is too late. The damage has been done. Umno will be history.



The Fake News crap is their latest bungle.



Pandikar not allowing debate on the Bill is another bungle.



Suspending Lim Kit Siang for SIX MONTHS !! is another huge bungle.



Bungle after bungle after bungle.



What Tun Dr Mahathir said is true. There are only four maybe five dunggus around Head Kl_pto who really support him. The others are reserved, parasites or silently against him.



Not a good situation at all.

