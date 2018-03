SIAPAKAH YANG MELINDUNGI DATIN GANAS YANG HILANG BERSAMA PENJAMINNYA

Datin ini bleh dihukum penjara 20 tahun mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan denda.Bagaimanapun Mahkamah Sesyen Petaling Jaya pada 15 Mac lalu telah memerintakan Datin Rozita Mohamad Ali dikenakan bon berkelakuan baik selama lima tahun dengan jaminan RM20,000 selepas dia menukar pengakuan kepada bersalah atas tuduhan pindaan.

Hukuman ini telah mengemparkan orang ramai di negara ini dan juga Indonesia dan menyebabkan beberapa pihak membuat konklusi yang mudah bahawa Rozita, 44, telah diberikan keistemewaan kerana dia seorang DATIN dan juga kemungkinan ada unsur cable dan rasuah yang perlu disiasat oleh SPRM.

Ini adalah suatu “Keadilan Melampau” yang dicatitkan sebagai sejarah hitam oleh Mahkmah Sesyen Petaling Jaya yang mencemarkan sistem keadilan di negara ini.

Berikutan dengan itu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia( Suhakam) juga mengeluarkan kenyataan tidak faham dan pelek diatas hukuman ini. Dibawah ini adalah kenyataannya

THE Malaysia Human Rights Commission (Suhakam) is perplexed as to how a woman was given a light sentence for abusing her domestic helper.

Suhakam chairman Razali Ismail said the commission was dissatisfied with the sessions court that has sentenced Rozita Mohd Ali to only be placed on a good behaviour bond for five years.

“A migrant worker has suffered severe physical mistreatment and violence at the hands of her employer.

“This decision raises questions of not only the injustice and inadequacies in the protections afforded under Malaysian law for migrant domestic workers, but apparent bias towards employers,” he said in statement today.

Last week, the sessions court ordered Rozita to be placed on a good behaviour bond for five years in surety of RM20,000 for causing grievous hurt to her Indonesian maid, Suyanti Sutrinso. Critics and lawyers said the sentencing was too lenient.

The 44-year-old was charged with voluntarily causing grievous hurt on Suyanti, 19, with a knife, mop, umbrella, iron rod and clothes hanger.

Razali also questioned the deputy public prosecutor’s (DPP) offer of a lesser charge when the injuries inflicted were so serious.

“The lesser charge and sentence can be interpreted as a gross application of selectivity which the public are complaining.”

Yesterday, Malaysia’s ambassador to Indonesia Zahrain Mohamed Hashim said that Indonesia is still willing to send its maids despite the recent spate of maid abuse cases.

He had said the recent incident involving Rozita has not sparked any outcry in Indonesia.