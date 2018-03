SEMPADAN BARU: HARAPAN, PAS HILANG TUJUH KERUSI DI S’GOR

Laporan kajian terakhir persempadanan semula kawasan pilihan raya Suruhanjaya Pilihan Raya untuk Semenanjung Malaysia yang dibentangkan di Parlimen hari ini, akan menyaksikan kemenangan buat BN pada pilihan raya umum ke-14.

Persempadanan baru itu hampir pasti diluluskan memandangkan laporan itu tidak mencadangkan sebarang tambahan kerusi yang bermakna hanya undi majoriti mudah diperlukan di Dewan Rakyat untuk ia dikuatkuasakan.

Sebahagian besar perubahan adalah di Selangor yang akan menyaksikan BN merampas tujuh kerusi DUN dari Pakatan Harapan dan PAS berikutan persempadanan baru itu.

Kerusi berkenaan adalah Ijok, Pelabuhan Klang, Sementa, Morib, Selat Klang, Sijangkang dan Dusun Tua.

SPR, selepas bantahan terhadap cadangannya, kembali ke status quo dalam draf kedua. Walau bagaimanapun, versi akhir pula sebahagian besarnya berdasarkan draf pertama yang kontroversial itu.

Satu-satunya perbezaan antara draf pertama dan versi akhir adalah:

Kem Sungai Buloh (BN won by 1,251 votes) is moved back from Paya Jaras to Kota Damansara.

Kampung Budiman (BN won by 229 votes) is moved back from Kota Anggerik to Meru.

Pinggiran Batu Caves and Taman Selaseh (PAS won by 564 votes) are moved back from Sungai Tua (Old name: Batu Caves) to Gombak Setia.