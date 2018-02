ROSMAH: SAYA SELESA TINGGAL DI RUMAH SENDIRI

Isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor menceritakan, beliau lebih selesa tinggal di rumahnya sendiri di Taman Duta, Kuala Lumpur berbanding menginap di kediaman rasmi di Seri Perdana, Putrajaya.

Beliau mengakui walaupun rumah di Seri Perdana besar tetapi tiada apa yang dapat dibandingkan dengan berada di rumah sendiri.

“Tan Sri (Ali Hamsa) tanya saya datang dari mana (pagi ini). Saya datang dari Taman Duta, Kuala Lumpur. Walaupun rumah di Seri Perdana dekat sebelah bangunan ini (Puspanita), duduk di sini dua minit dah sampai, duduk di KL 30 minit baru sampai.

“(Tapi) saya jarang-jarang duduk di sini (Seri Perdana) sebab it is nothing like your own home.

“Rumah ini besar tapi saya selesa duduk di rumah saya sendiri di Taman Duta. Kalau ada acara di Putrajaya barulah saya duduk di Seri Perdana,” katanya sambil tersenyum semasa berucap merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Persatuan Suri dan Anggota Perkhidmatan Awam Malaysia di Putrajaya hari ini.

Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamsa.

Selain itu, Rosmah turut menceritakan, beliau lebih gemar untuk tinggal di rumahnya di Taman Duta itu kerana tidak perlu ‘berpindah-randah’ membawa barangannya.

“Kalau nak duduk di sini, saya kena pindah-randah. Kita perempuan tahulah kan, macam-macam barang nak kena bawa.

“Barang suami lagi, nanti kalau kita tinggalkan (barang), dimarahnya kita. Jadi tak apalah, duduk di Taman Duta.

“Sekali-sekali je duduk di Seri Perdana. Kalau saya duduk di Seri Perdana, masa raya ke sebab senang orang datang untuk melawat atau pun datang jamuan tapi jangan cari kami di sini, cari di Taman Duta,” kata Rosmah.

Sementara itu, ketika berucap juga, Rosmah turut melahirkan rasa bangga apabila pencapaian wanita di Malaysia lebih baik berbanding di negara membangun yang lain.

Katanya, kejayaan yang dicapai wanita pada hari ini adalah disebabkan Malaysia mempunyai sebuah kerajaan yang ditadbir BN yang sentiasa menyokong dan memartabatkan kaum wanita dalam aspek pembangunannya.

“Kerajaan di bawah pimpinan Barisan Nasional sentiasa peka dan prihatin dengan isu-isu berkaitan wanita dan tidak sekali-kali mengabaikan kaum wanita dalam merangka dasar-dasar pembangunannya.

“Kita seharusnya bangga mempunyai kerajaan yang mengiktiraf wanita selaku rakan pembangunan negara,” katanya.

– M’kini

