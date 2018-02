ROBERT KUOK: NAJIB LEBIH PERCAYA PADA RAJA PETRA DARI TUN ISMAIL

ROBERT KUOK TAK PERCAYA NAJIB KOMEN: NAJIB PERCAYA PADA RAJA…….

Saya tidak tahu kenapa Perdana Menteri Datuk Seri Najib merasa perlu untuk turut mengapikan sentimen dan emosi Melayu terhadap orang terkaya di Malaysia Tan Sri Robert Kuok berasaskan kepada maklumat seorang yang diketahui umum tidak mempuyai kredebiliti tanpa merujukan peranan Kuok dalam sejarah negara terutamanya dalam usaha mengadakan hubungan dengan Republik Rakyat China dan juga dalam masa peristiwa 13 Mei.

Najib nampaknya percaya kepada dakwaan Raja Petra Kamaruddin bahawa Kuok mempunyai agenda untuk menggantikan pemerintahan kerajaan sedia ada dengan DAP bagi membolehkan kaum Cina menjadi pemerintah di negara ini.

Jika Najib lebih berhati-hati dan merujuk kepada buku The RELUCTANT POLITICIAN Tun Dr. Ismail and His Time( Muka 6,49,171,172,189,194,217 ,226) maka mungkin Najib tidak bagitu mudah membuat anggapan buruk terhadap Robert Kuok yang menghakiskan kehormatan terhadap dirinya sendiri.

Tidaklah perlu bagi beliau mengungkit kejayaan Robert Kuok sebab pertolongan kerajaan. Ada orang Cina lain yang kaya dengan mudah yang menjadi pertanyaan rakyat yang belum dijelaskan.

Robert Kuok adalah rakan rapat Allahyarham Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail dan keluarganya malah beliaulah yang menjadikan Tun Ismail sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Malayan Sugar Refinery dan memilihnya menganggotai Lembaga Pengarah Guthrie Corporation setelah beliau meletakkan jawatan kerana sebab-sebab kesihatan pada 1967.

Kuok adalah sahabat karib dan rakan kepercayaan Tun Ismail yang diajaknya berunding dalam masalah nasional terutama dalam soal hubungan antara kaum dan keselamatan negara sehingga Kuok menganggap Tun Ismail sebagai “The most non-racial,non racist Malay I have met in My life”(PG 263).

Malah untuk membuat ucapannya yang sangat penting dalam masa kegentingan rusuhan 13 Mei Tun Ismail telah memanggil Kuok supaya terbang dari Singapore untuk menyemak ucapannya dengan pantas untuk disampaikan menerusi telivisyen setelah Tunku gagal untuk menenangkan rakyat.

Kuok telah meminda beberapa bahagian dengan persetujuan Tun Ismail.(Muka 192).Inilah ucapan yang sangat berkesan yang mengembalikan keyakinan rakyat kepada negara ini apabila Tun Ismail mengistiharkan “Democracy is dead in this Country” tetapi beliau kemudian memberitahu para wartawan” A Poweful govemrment is one that is not afraid to practise democracy”

Kuok juga yang mengatur persediaan lawatan rombongan Malaysia bagi mengadakan perbincangan awal untuk mengadakan hubungan Malaysia China diatas tiga isu besar sebelum lawatan Perdana Meneri iaitu mengenai sokongan Parti Komunis China kepada Parti Komunis Malaya, kedudukan orang Cina yang berasal dari China dan juga mengenai perjanjian pertahanan Malaysia dengan Britain

Mungkin dalam keadaan cemas, lemas dan panik menghadapi pilihanraya, Najib begitu mudah percaya kepada apa juga maklumat yang diberikan kepadanya tanpa menimbangkan samaada maklumat itu fake.