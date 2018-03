LAPORAN: EJEN AS SERBA SALAH JIKA ISTERI MO1 PAKAI BERLIAN DISEBUT DOJ

Ejen perisik persekutuan Amerika Syarikat (AS) bimbang mereka akan diletakkan dalam keadaan serba salah jika isteri Malaysian Official 1 (MO1) memakai barang kemas yang disenaraikan Jabatan Keadilan AS sebagai aset yang dibeli menggunakan dana 1MDB, menurut suatu rancangan berita MSNBC.

Pengacara televisyen AS Rachel Maddow bercakap dalam program ‘The Rachel Maddow Show’ berkata menjadi suatu keganjilan Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk menerima tamu pemimpin Malaysia di Rumah Putih ketika suatu siasatan besar sedang dijalankan.

“Pada awalnya, terdapat kebimbangan berkenaan (lawatan) itu …jika pada lawatan ke Rumah Putih itu isteri MO1 memakai barang kemas tertentu yang diketahui dimilikinya, maka ejen perisik persekutuan akan diletakkan dalam keadaan serba-salah untuk mendapatkan barang kemas daripada beliau, seperti ketika beliau meninggalkan kawasan Rumah Putih atau mungkin di hotel penginapannya?” kata Rachel.

Menurut DOJ dalam saman setebal 251 halaman yang difailkan di Mahkamah Daerah California pada Jun tahun lalu, berlian merah jambu 22 karat dan rantai yang dibeli untuk ‘isteri MO1’ menggunakan dana yang dilesapkan daripada 1MDB.

Ia juga mendakwa terdapat 16 barang kemas berasingan bernilai AS$1.3 juta turut dibeli untuk isteri MO1.

Semasa rancangan berita itu, Maddow juga menyentuh dakwaan penderma parti Republican AS, Elliot Broidy yang meminta AS$75 juta daripada ahli perniagaan Low Taek Jho untuk DOJ menggugurkan penyiasatan ke atas 1MDB.

Dakwaan itu berdasarkan emel Broidy yang mendakwa akaunya ‘digodam’ oleh kerajaan asing.

Menurut saman sivil perlucutan hak ke atas harta, sekurang-kurangnya AS$4.5 bilion dilesapkan daripada 1MDB dan dana tersebut digubah secara haram menerusi sistem kewangan AS bagi membeli berbagai aset di negara itu.

Ia cuba untuk merampas aset bernilai AS$1.7 bilion yang didakwa dibeli menggunakan dana curi. Bagaimanapun, berlian merah jambu dan barangan kemas yang dibeli untuk isteri MO1 tidak termasuk dalam senarai rampasan DOJ pada Jun tahun lalu.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Datuk Abdul Rahman Dahlan mengesahkan ‘MO1’ ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.

Menurut DOJ, salah satu urus niaga besar dalam skandal 1MDB ialah deposit AS$681 juta yang dimasukkan ke dalam akaun MO1 pada 2013.