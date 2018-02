KETUANAN MELAYU DALAM PERKONGSIAN KUASA DAN FOBIA DAP

Keretakan hubungan antara Perdana MenterI Pertama Tunku Abdul Rahman dengan Tun Mahathir ialah kerana perbezaan nilai kuasa orang China ke atas negara yang berketuanan Melayu. Tunku berpegang kepada keyakinan biar orang China berniaga dan orang Melayu menjadi raja buat selamanya.

Keyakinan Tunku ini berasaskan kuasa tentera dan polis tetapi Mahathir berpandangan orang Melayu tidak berkuasa tanpa penguasaan ke atas ekonomi.

Walaupun beliau disenangi oleh bukan Melayu dengan sikap liberal dan demokratiknya tetapi keyakinan tersembunyi Tunku terserlah dalam masa pergaduhan kaum 13 Mei 1969 yang boleh dibaca maksudnya dalam The Reluctant Politician oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Dr Ismail Abdul Rahman (muka 191).

Tunku telah memanggil mesyuarat beberapa orang Menteri Kanan Kabinet yang disertai juga oleh bukan Menteri Kabinet iaitu Tun Ismail dan Hussein Onn, Panglima Angkatan Tentera General Ibrahim Ismail dan Ketua Polis Negara.

Dalam mesyuarat ini Tunku menyatakan hasratnya supaya tentera mengambil alih pemerintahan negara tetapi General Ibrahim sendiri sebagai Ketua Panglima Angkatan Tentera Malaysia tidak bersetuju. Katanya ” If you do that I cannot guarantee (That I will) be able to hold back the members of the Armed Forces and officers who might take over control of Goverment”.(lihat muka 191)

Orang yang menyekat Tunku daripada menyerahkan kuasa kepada tentera ialah Tun Ismail yang memberi ingatan kepada Tunku “Once you do that you won’t get it back( The Star2 Ogos 2004) sebaliknya beberapa hari kemudian Majlis Tindakan Negara ditubuhkan dengan Tun Razak sebagai pengarahnya untuk menenang keadaan dan membawa kembali negara kepada demokrasi.

Mendiang Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura sendiri pernah menyatakan bahawa Malaysia tidak akan jatuh ketangan pembangkang dalam suatu jangka masa yang panjang.

UMNO sekarang menakutkan orang Melayu tentang kuasa Melayu akan hilang sekiraya Pakatan Harapan berkuasa kerana kemungkinan DAP akan memenangi kerusi terbanyak. Mereka menjadikan DAP sebagai fobia kepada orang Melayu.

Mahathir tidak mengganggu FELDA warisan suci dan agung hasil sosialmobility yang dicipta dan dijayakan oleh Tun Abdul Razak tetapi telah diporakperandakan oleh tangan anaknya sendiri. Mahathir sebaliknya mengeksploitasi tenaga profesional Melayu yang dihasilkan oleh DEB termasuk dari Felda.

UMNO seolah-olah tidak menyedari bahawa prinsip-prinsip ketuanan Melayu banyak yang terhapus dengan MCA dan Gerakan menjadi duri dalam daging yang memaksa UMNO bertolak ansur terutama dari segi Dasar Pelajaran Kebangsaan.

Melihat akibat tolak ansur ini, Mahathir memberontak malah meminta MCA dikeluarkan dari Perikatan selepas peristiwa 13 Mei tetapi tidak berjaya dan Mahathir disingkirkan kerana menderhaka pada Tunku.

Sekiranya UMNO tetap tegas pada prinsip asal, maka tidak akan ada sekolah Cina peringkat menengah hingga ke Universiti di negara ini. Sekolah-sekolah Tamil ditutup tetapi sekolah Cina berkembang kerana pemimpin UMNO terlupa hakikat orang Cina mempunyai kekuatan kewangan. Nasi sudah menjadi bubur.

Ini membuktikan kebenaran Mahathir, Melayu tidak berkuasa tanpa menguasai ekonomi.

Apabila Mahathir mengambil alih kuasa, beliau melonjakkan lagi nasionalisme ekonomi yang dihasilkan oleh Dasar DEB Tun Abdul Razak dengan memindahkan peluang-peluang ekonomi kepada orang Melayu terutama kontrak-kontrak besar kerajaan kepada orang Melayu.

Beliau membina usahawan Melayu yang mampu membina ekonomi dan menangani krisis ekonomi tetapi gagal mencegah kronisme dan nepotisme dan penyalahgunaan peluang yang diberikan. Harapan beliau untuk jutawan Melayu melahirkan lebih ramai jutawan Melayu tidak tercapai seperti yang dimimpikannya.

Kemajuan ekonomi China yang dicemburui oleh orang Melayu akhirnya membangkitkan pertarungan dan permusuhan antara sesama Melayu kerana pembahagian yang tidak adil apabila masing2 tahu siapa yang dapat lebih banyak dan siapa yang dapat sikit. Maka timbullah cerita kronisme dan nepotisme dalam peruntukan projek yang menyebabkan Timbalannnya Anwar Ibrahim memberontak tetapi Anwar juga melakukan perkara yang sama.

Dalam masa Mahathir, kita melihat negara mengambil alih dari British lebih 200,000 ekar ladang getah, kelapa sawit dan koko di Malaysia menerusi Serangan Waktu Subuh di London Stock Exhange dan dalam masa Najib kita melihat tanah tambakan digadaikan kepada pengusaha dari tanah besar China dengan pengiraan tanah tambakan bukan tanah negara dan kepentingan China memasuki Proton dan individu China yang tidak berjasa mendapat faedah dari wang pinjaman negara lari keluar negara.

Bahawa orang China ini tidak berani kembali ke Malaysia membuktikan kebenaran persepsi rakyat bahawa beliau melakukan kecurangan dengan mendapat perlindungan.

Penyertaan ekonomi dari tanah besar China berlaku dengan agresif di Malaysia seperti di beberapa buah negara Africa.Malaysia juga tidak dapat lari dari Imperialisme dan Kapitalisme Baru China.

Yang banyak membantu Datuk Seri Najib dalam membawa penanaman modal China ke negara ini ialah bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dari MCA,Ong Ka Ting yang menjadi Duta Khas PM ke China.

Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahan mungkin benar dalam penilaian dan pengertian kuasa dengan membiarkan orang China berniaga asalkan Melayu menjadi Raja yang akan terkawal oleh polis dan tentera.

Untuk menenangkan ketakutan orang Melayu, pemimpin UMNO boleh menunjukkan perpaduan dengan Pas dan menuding jari ke arah DAP sebagai parti yang berniat jahat mahu menghapuskan kuasa Melayu sedangkan MCA telah menggunting dalam lipatan dan kuasa China yang lebih besar yang bersifat penjajahan ekonomi telah pun berada di negara ini.