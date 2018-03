JHO LOW, KORUPTOR MALAYSIA YANG SUKA PAMER KEMEWAHAN

Jakarta – Jho Low merupakan pebisnis Malaysia yang menjadi buronan dalam penyelidikan hilangnya US$ 4,5 miliar dana abadi Malaysia yang dikelola Malaysia Development Berhad (1MDB).

Seperti dikutip dari Business Insider, Low diduga menggunakan uang tersebut untuk memenuhi gaya hidupnya yang suka bermewah-mewah.

Berapa kali Jho Low tampak kedapatan berpesta dengan beberapa artis Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, Miranda Kerr, dan Paris Hilton.

Bahkan dia pernah sekali membeli kalung seharga US$ 1,29 juta untuk model Miranda Kerr. Selain itu Low juga dikabarkan sering kali memberikan banyak hadiah pada beberapa selebriti Hollywood.

Setelah menjadi buronan, Low terakhir dikabarkan berada di lepas pantai pulau Koh Rong Sanloem, Kamboja pada 12 Agustus dan setelah itu kapalnya baru ditemukan pada 28 Februari di kawasan Laut Bali.

Jho Low juga disebut membeli beberapa aset di Amerika Serikat. Oleh sebab itu FBI termasuk pihak yang ikut menangani kasus ini.

Selain membeli beberapa aset di AS, Jho Low juga ternyata ikut berbisnisdi industri film AS, Low diduga menggunakan dana US$ 10 juta dari 1MDB untuk berinvestasi di dunia hiburan Hollywood.

Salah satunya, yaitu ikut membiayai film ‘The Wolf of Wall Street’ yang dibintangi Leo Dicaprio. Selain itu dia juga diduga menggunakan dana 1MDB lebih dari US$ 100 juta untuk membeli saham salah satu perusahaan terbesar di dunia yang berlokasi di Inggris.

1MDB didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan saat ini menghadapi penyelidikan pencucian uang di setidaknya enam negara, termasuk Amerika, Swiss, dan Singapura.

Sebenarnya Low merupakan seorang anak dari keluarga seorang pengusaha. Sejak muda keluarganya sudah memberikan pendidikan yang baik pada Low buktinya Low diberikan pendidikan untuk belajar di sebuah asrama di Harrow selama dua tahun. Dari perjalanan tersebut nyatanya membuka Low pada perkenalannya dengan beberapa anggota keluarga paling elit di dunia, termasuk putra mantan Raja Yordania dan Abu Dhabi.

Low memulai hidup yang berkecukupan dan terbilang mewah, dengan dorongan relasi yang merupakan masyarakat kalangan atas serta berkat keuletannya menggarap bisnis membuatnya menjadi pengusaha sukses.

Persahabatannya dengan anggota keluarga paling elit di dunia, termasuk putra mantan Raja Yordania dan Abu Dhabi ternyata bertahan lama hingga merkeka dewasa.

Hal tersebut terbukti dari dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi, Mubadala Development Co, dan Otoritas Investasi Kuwait menjadi terlibat dalam jaringan transaksi rahasia yang menyalurkan miliaran dolar dana abadi dari Malaysia.

– (dna/dna)

.