DIPANGGIL PENCURI, ADAKAH NAJIB AKAN SAMAN MEDIA ASING

KETIKA Putrajaya melawan laporan berita luar negara tentang 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dengan menggelar mereka “berita palsu”, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang bertanya adakah Perdana Menteri Najib Razak bercadang menyaman media asing kerana melabelnya “pencuri”.

Lim berkata The Economist menyiarkan artikel bertajuk “Stop, thief! Malaysia’s PM is about to steal an election” minggu lalu.

“Semalam (Sabtu) The Rachel Maddow Show di MSNBC juga panggil Najib pencuri.

“Adakah dia akan saman The Economist dan stesen TV Amerika kerana mereka secara terbuka panggil dia pencuri? Bukankah itu memalukan,” katanya pada acara sambutan ulang tahun ke-10 pembangkang di Pulau Pinang.

Laporan di media asing itu berlaku susulan rampasan kapal mewah RM1 bilion, Equanimity, milik ahli perniagaan Low Taek Jho, atau popular dipanggil Jho Low, di Bali oleh pihak berkuasa Indonesia dengan kerjasama Persekutuan Biro Siasatan (FBI) Amerika Syarikat (AS).

Rampasan kapal persiar itu mengembalikan minat media dalam skandal 1MDB, yang dilabelkan oleh Jabatan Kehakiman (DoJ) AS sebagai kes kleptokrasi terbesar dalam sejarah AS pada 2016.

DoJ memfailkan dua saman sivil pada 2016 dan tahun lalu untuk merampas lebih AS$1.5 bilion (RM6 bilion) dalam bentuk hartanah dan aset lain yang dikatakan dibeli menggunakan wang diselewengkan daripada 1MDB.

Aset itu termasuk Equanimity dan hak kepada filem Dumb and Dumber To, diterbitkan oleh Red Granite, syarikat perfileman dimiliki bersama oleh Riza Aziz, anak tiri Najib.

Low, anak kelahiran Pulau Pinang yang dikatakan rakan dan penasihat perniagaan kepada Najib, dinamakan oleh DoJ sebagai dalang dalam skim penyelewengan berbilion dolar daripada syarikat pelaburan negara itu.

Sementara berita rampasan kapal itu tidak mendapat tempat di media aliran perdana di Malaysia, media di Indonesia dan AS menyiarkan berita itu dan semakin meluaskan skandal 1MDB mengaitkannya dengan Najib, yang dikatakan menerima AS$681 juta di akaun banknya.

Najib menafikan terbabit dalam salah laku berkaitan 1MDB. Pada 2016 Peguam Negara Mohamed Apandi Ali berkata AS$681 juta itu hadiah daripada kerabat diraja Arab Saudi dan tidak ada kesalahan jenayah atau rasuah terbabit.

Semalam, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Jailani Johari memberi amaran kepada media asing untuk menghentikan berita palsu tentang 1MDB untuk mencemar kredibiliti Najib.

“Kementerian mengenal pasti beberapa portal berita yang cuba menghidupkan semula isu 1MDB susukan rampasan Equanimity.

“Antaranya ialah The Wall Street Journal (WSJ), The New York Times, The Economist, Australian Broadcasting Corporation, dan terbaru MSNBC,” katanya dipetik berkata kepada Sinar Harian.

Lim berkata skandal yang dilaporkan di media asing itu memalukan Malaysia.

“Bila semua ini akan berakhir? Menjelang PRU akan datang, kita perlu bersatu dan mengundi untuk menyelamatkan Malaysia,” kata ahli Parlimen Gelang Patah itu.

Ribuan warga Pulau Pinang menghadiri perhimpunan malam tadi, yang sepatutnya menampilkan Pengerusi PH Dr Mahathir Mohamad.

Bagaimanapun negarawan berusia 92 tahun itu tidak dapat hadir. Difahamkan beliau terlalu penat selepas ceramahnya di Kelantan pada malam Sabtu.

Pemimpin lain termasuk Presiden PH dan PKR Dr Wan Azizah Wan Ismail, ketua DAP negeri Chow Kon Yeow dan Presiden Amanah Mohamad Sabu turut berucap pada malam tadi.

Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata Pulau Pinang menjadi model negeri di bawah PH.

Bekas timbalan perdana menteri itu berkata Malaysia dulu juga pernah menjadi negara contoh tetapi kini ia kleptokrasi – kerajaan yang diketuai oleh pencuri – akibat skandal 1MDB.

“Masa untuk BN sudah tamat. Kita mahukan perubahan bermula dari Pulau Pinang.

“Anda pertahankan kerajaan negeri Pulau Pinang dan beritahu yang lain undi untuk PH bagi memastikan kami dapat membentuk kerajaan di Putrajaya,” katanya kepada khalayak.

Muhyiddin berkata BN mungkin memanipulasi PRU itu, menggunakan persempadanan semula, undi pos dan undi awal untuk kekal berkuasa, tetapi mereka tidak boleh menipu jika semua rakyat menentang BN pada PRU14.

“Ini sebabnya PRU bukan tentang PH melawan BN lagi. Ia tentang rakyat menentang BN kerana rakyat mungkin tertipu. Beritahu rakan dan keluarga, walau di mana mereka berada, keluar mengundi.”

– https://www.themalaysianinsight.com

