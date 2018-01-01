AZAM 2018 MENGABADIKAN RAJA BERPERLEMBAGAAN
MARILAH KITA SELURUH RAKYAT MALAYSIA DARI BERBAGAI KAUM BERSEMPENA DENGAN TAHUN BARU 2018 MEMPERKUATKAN TEKAD DAN KEAZAMAN UNTUK MENEGAKAN SEBUAH KERAJAAN YANG DAPAT MEMELIHARA MARUAH RAKYAT DENGAN SOKONGAN PADU RAKYAT UNTUK MEMBOLEHKAN PERLANTIKAN PERDANA MENTERI YANG GAGAH DAN BERANI ATAS KUASA RAKYAT BAGI MENJAMIN PENGEKALAN RAJA BERPERLEMBAGAAN DI NEGARA INI.
PEMIKIRAN UNTUK MENEGAKAN SEBUAH KERAJAAN YANG KUAT DI ATAS PERASAAN PERKAUMAN SUDAH TIDAK LAGI SESUAI KERANA TELAH TERBUKTI SEKALIPUN DARI KAUM SENDIRI TETAPI TIDAK MENJAMIN KEISTEMEWAAN SESUATU KAUM TERUTAMA PENEROKA, PETANI , NELAYAN DAN RAKYAT DESA YANG MISKIN.
YANG PENTING SESIAPAPUN BERKUASA TETAPI PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI BAWAH SISTEM RAJA BERPERLEMBAGAAN MESTI DIPERKUATKAN DAN DIABADIKAN.
– http://zamkata.blogspot.my
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