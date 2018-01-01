AZAM 2018 MENGABADIKAN RAJA BERPERLEMBAGAAN

Malay | January 1, 2018 by | 0 Comments

MARILAH KITA SELURUH RAKYAT MALAYSIA DARI BERBAGAI KAUM BERSEMPENA DENGAN TAHUN BARU 2018 MEMPERKUATKAN TEKAD DAN KEAZAMAN UNTUK MENEGAKAN SEBUAH KERAJAAN YANG DAPAT  MEMELIHARA MARUAH RAKYAT DENGAN SOKONGAN PADU RAKYAT UNTUK MEMBOLEHKAN PERLANTIKAN PERDANA MENTERI YANG GAGAH DAN BERANI ATAS KUASA RAKYAT  BAGI  MENJAMIN PENGEKALAN RAJA BERPERLEMBAGAAN DI NEGARA INI.
PEMIKIRAN UNTUK MENEGAKAN SEBUAH KERAJAAN YANG KUAT DI ATAS PERASAAN PERKAUMAN SUDAH  TIDAK LAGI SESUAI KERANA TELAH TERBUKTI SEKALIPUN DARI KAUM SENDIRI TETAPI  TIDAK MENJAMIN KEISTEMEWAAN SESUATU KAUM  TERUTAMA PENEROKA, PETANI , NELAYAN DAN RAKYAT DESA YANG  MISKIN.

YANG PENTING SESIAPAPUN BERKUASA TETAPI PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI BAWAH  SISTEM RAJA BERPERLEMBAGAAN MESTI DIPERKUATKAN DAN DIABADIKAN.

– http://zamkata.blogspot.my

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