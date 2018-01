ALAHAI KETUA DEWAN ULAMA

1. Kesian betul saya kat seorang pemimpin parti suci yang mengemudi Dewan Ulama Pusat parti suci .

2. M’kini lapor yang beliau berkata Amanat Presiden beliau dulu tu keluar kerana Umno dulu dikatakan amat teruk- anti Islam.

Maaf, terpaksa komen ustaz .

a. Bila kata Umno dulu amat teruk- “mafhum mukhalafah”nya (makna sebaliknya ) , Umno kini dah tak teruk sgtlah kot.

b. Mungkin juga kot tak teruk – sebab dulu misalnya tak ada skandal 1MDB yang dikatakan oleh dua peguam negara Amerika Syarikat iaitu 1. Lorretta Lynch ( mantan AG ) kata ” beberapa orang “corrupt officials” telah jadikan tabung negara ( a state fund ), 1MDB sbg akaun peribadi mereka” dan 2. Peguam Negara, Jeff Sessions pula kata ” 1MDB adalah kleptokrasi pada tahapnya yang terburuk” ( 1MDB is kleptocracy at its worst ).

c. Meskipun kedua-dua peguam negara USA itu yang arif undang-undang di Amerika dan cuba nak bantu rakyat negara ni untuk dapatkan semula duit yang “dilanun” tu, tiba-tiba “Peguam Negara” di negara ini drp Marang, drp parti suci, kata ia “campurtangan asing”. Memang jahat Amerika ni dan memang baik Umno sekarang!

Lagi pula dalam zaman Umno sekarang ni 1MDB telah berjaya “mengharumkan” nama Malaysia di peta dunia. Umno sekarang pun suka beramal jariah nak bantu ekonomi Amerika dengan merelakan rakyat sendiri berkorban derita sesak ekonomi..tak baik lagi ke mcm tu? Pemimpin Umno skrg pun dah mula pandai guna kalimah wala’ ..dulu mana ada!

d. Memanglah Umno baik skrg dan tak anti Islam sebab sekarang ni kami parti suci boleh bentang usul RUU 355 di Parlimen..tak bahas dan tak capai status bacaan kali pertama pun tak pe..yang penting kami dah jadi “hero” bela Islam dengan dibantu oleh ” khalifah ameerul mukminin” MO1.

Cukuplah dulu cuma nak kata dulu pemimpin yang sama juga pernah ckp dalam Utusan Malaysia bila diwawancara oleh akhbar itu dia kata yang kami (mantan Ajk Pusat yang kalah dgn sistem chai) , jika x silap saya, dulu ni kami bermasaalah sebab dalam mesyuarat selalu datangkan masalah kpd Presiden parti sebab suka berhujah dengan fakta. Itu lah salah kami, kata pemimpin tu..kalau tahu dulu patut jgn bantah/hujah dengan fakta!!!

MOHD HANIPA MAIDIN