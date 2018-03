‘AIYOOO…ANOTHER COCK-UP’: UMNO INFIGHTING, SABOTAGE SPREADS INTO ITS NEWSPAPERS – ANTI-NAJIB ELEMENTS GET BOLDER

First there’s this story by Berita Harian

BN dijangka umum senarai calon lebih awal

excerpts;

Sumber berkata, satu majlis khas kemungkinan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) di sini untuk semua bakal calon.

Pada majlis berkenaan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selaku Pengerusi BN dijangka menyampaikan surat watikah sebagai calon kepada mereka terbabit.

Mengenai tarikh majlis penyampaian watikah itu, sumber berkata ia bergantung kepada bila pembubaran Parlimen dan tarikh penamaan serta pengundian ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

Menurut sumber itu lagi, perkara ini tidak pernah dilakukan sebelum ini, tetapi ia berbeza kali ini, bagi memberi semangat kepada semua calon untuk berdepan PRU-14 yang disifatkan sebagai ‘ibu kepada segala pilihan raya’.

The BH story was written by veteran journalist Kadir Dikoh.

That then created a firestorm of rumour.

The “majlis khas” at PWTC was later on reported to be held on April 2.

BN umum senarai calon penuh 2 April

But last night someone forwarded this to me;

PMO MALAYSIA:-

22 Mac 2018

KENYATAAN MEDIA

PENGUMUMAN CALON PRU14

Pejabat Perdana Menteri ingin menjelaskan laporan akhbar hari ini bahawa pengumuman calon Pilihan Raya Umum ke-14 akan dibuat oleh YAB Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada 2 April hanya merupakan satu spekulasi pihak media.

PEJABAT PERDANA MENTERI

22 Mac 2018

1) PMO FACEBOOK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097230746959560&id=1060496417299670





2) PMO TWITTER



https://twitter.com/PMOMalaysia/status/976765447906344960?s=19

When I saw that, I told myself that this was yet another cock-up by the BN media handlers.

They just can’t make up their mind with what they want to do.

I know BH would not publish such a story without directive from “above”.

And they keep doing this nonsense.

Just look at the mess they created with the “lost” Felda land issue.

and this one,

All that in BH.

I wonder what is really happening to the newspaper after they purged its top editors there via the last Media Prima’s VSS exercise half a year ago.

Well, maybe their new three-in-one newspaper concept is not really working very well.

Either that, or maybe they are in the process of downgrading BH by ruining its credibility and later closing it altogether to save cost.

They seemed good at that….tak cukup untung tutup, nak naik pangkat cantas orang….well, whatever.

– http://lifeofaannie.blogspot.co.id

